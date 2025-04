A derrota do FC Porto na Reboleira, frente ao Estrela da Amadora (2-0), impediu os dragões de ultrapassarem o Sp. Braga na terceira posição e confirmou, matematicamente, o adeus ao título, a três jornadas do fim do campeonato.

Depois do empate dos bracarenses em Famalicão (1-1), na sexta-feira, o FC Porto sabia que um triunfo na Amadora lhe permitia subir ao pódio da tabela e continuar a acalentar, ainda que tenuamente, a esperança de reentrar na discussão do título, caso Sporting e Benfica escorregassem nos jogos que lhes restam disputar na Liga.

Ao perder na Reboleira, os dragões (62 pontos) continuam no quarto lugar, agora a dois pontos de distância do Sp. Braga, que é terceiro, e a dez da dupla de líderes, Sporting e Benfica, quando restam disputar apenas nove pontos.