O arranque de temporada a roçar a perfeição do FC Porto já colocou Francesco Farioli nos livros de honra do clube. Os triunfos alcançados nos primeiros sete jogos enquanto treinador dos Dragões traduzem-se num feito que apenas o atual presidente portista, André Villas-Boas, então como treinador, foi capaz de alcançar, em 2010/2011.

A sequência ficou completa com a vitória, na Áustria, frente ao Salzburgo [1-0], para a Liga Europa, selada com um golo de William Gomes no tempo de compensação. Antes, tinha vencido Vitória [3-0], Gil Vicente [2-0], Casa Pia [4-0], Sporting [2-1], Nacional [1-0] e Rio Ave [3-0] para o campeonato.

O registo tem apenas paralelo com o conseguido por André Villas-Boas na temporada 2010/2011, a única que passou como treinador principal dos Dragões, e que iniciou com 11 triunfos consecutivos.

Essa foi uma época histórica para o FC Porto, que se sagrou campeão nacional sem derrotas e conquistou a Supertaça, a Taça de Portugal e a Liga Europa.

Na história do clube, apenas em mais uma ocasião os Dragões conseguiram arrancar a temporada com uma sequência de sete vitórias seguidas.

Aconteceu em 1939/1940, ano em que o FC Porto de Pinga venceu os primeiros 13 jogos da I Divisão. O treinador era o húngaro Mihaly Siska. No entanto, ao contrário de Farioli e Villas-Boas, este não era o ano de estreia de Siska, que em épocas anteriores já tinha treinado o FC Porto.

