O presidente do Sporting, Frederico Varandas, viu o Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) aplicar-lhe um castigo de 51 dias uma multa de 8.568 euros na sequência de declarações proferidas na cerimónia da tomada de posse de Pedro Proença como novo presidente da FPF, a 24 de fevereiro.

Na ocasião, Frederico Varandas, que começou por referir que não pretende que Sporting, Benfica ou FC Porto sejam favorecidos em questões relacionadas com a atuação dos árbitros, disse estar convicto de que, «desde a primeira à 23.ª jornada, o critério de arbitragem prejudicou o Sporting», chegando a mesmo a pedir aos jornalistas presentes que concluíssem «quem teve mais casos de terem sido prejudicados ou favorecidos».

A cerimónia aconteceu um dia depois do empate do Sporting na casa do AVS (2-2), num jogo marcado por um golo validado a Ousmane Diomande com recurso a uma câmara instalada num poste de iluminação, o que motivou muitas críticas dos rivais Benfica e FC Porto.

«Não sei quem mandou pôr a câmara ali, mas graças a Deus que ali está porque, se não estivesse, um golo válido teria sido invalidado. O comunicado do Benfica é o que tem sido o modo normal de comunicar do nosso rival, a atirar areia para os olhos das pessoas. Em relação ao FC Porto, o Dragão é um estádio magnífico e quando o Sporting joga lá as coisas não têm funcionado bem no VAR», disse Frederico Varandas, na ocasião.

A pena inicial proposta era de 68 dias de suspensão, a qual acabou reduzida para 51 dias por bom comportamento do líder leonino, de acordo com o acórdão tornado público pelo CD da FPF.

Na prática, Frederico Varandas fica castigado até ao final do campeonato. O Sporting poderá ainda recorrer da decisão.