Viktor Gyökeres, avançado do Sporting, na flash interview da Sport TV que se seguiu ao jogo entre o Sporting e o Famalicão, que os leões venceram por 3-1, para a 26.ªjornada da Liga:

(exibição) «Foi uma vitória importante, como sempre. É sempre bom ganhar em casa, mas penso que temos de ser melhores a segurar as vantagens no marcador. Há já alguns jogos que permitimos a recuperação do adversário, é energia desnecessária que temos de colocar no jogo. Temos de melhorar nesse aspeto, mas merecemos a vitória. Foi uma boa exibição aqui e acolá, mas estamos muito contentes».

(razões para nova vantagem desperdiçada) «É difícil de dizer. Somos muitos jogadores em campo, temos de estar ao mesmo nível e jogar juntos. Por vezes focamo-nos em coisas que não podemos controlar, mas devemos focar-nos em manter a pressão alta no campo para ganhar a bola. Dessa forma, podemos melhorar. Mas marcámos três golos em casa e ganhámos. No fim, não nos podemos queixar da exibição que tivemos».

(28 golos esta época) «Faltam oito jogos na Liga. Vou tentar bater o recorde do ano passado».

(saída no verão?) «Não coloco energia nisso. Isso não está na minha mente. Só estou focado aqui. São rumores, mais uma vez».