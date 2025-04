Hugo Oliveira, treinador do Famalicão, na flash interview da Sport TV que se seguiu à derrota no Dragão, frente ao FC Porto (2-1), para a 30.ª jornada da Liga:

(jogo) «Foi um jogo que iniciámos, quiçá, com demasiado respeito pelo adversário. O nosso perfil de jogo é muito mais pressionante, acutilante, de uma equipa que quer recuperar rapidamente e ter essa bola. Deixámos o adversário rodar muito pela largura. É verdade que não podíamos deixá-lo jogar muito dentro, mas quando a bola entrava na largura tínhamos de saltar muito mais à pressão para recuperarmos a bola e criarmos mais problemas ao adversário. Na primeira parte, o FC Porto colocou muita gente por dentro do bloco e tivemos dificuldades em entender isso e pressionar esse jogo. Mas, acima de tudo, a minha frustração foi de não termos tido a coragem para começarmos logo a apertar. Depois, corrigimos e fomos nós. Podíamos ter levado mais qualquer coisa deste jogo se tivéssemos mais objetividade nos momentos de definição. Também acho que poderíamos ter tido um bocadinho mais de tempo para jogar, quando nos descontos o jogo esteve parado. Demos 30 minutos de avanço ao adversário».

«Começámos a ter mais bola, a circular e a girar o jogo como gostamos e a chegar a zonas de decisão, com o apoio dos nossos adeptos. Em alguns momentos, ouvíamos mais os nossos adeptos do que os do FC Porto, o que demonstra a nossa coragem, o nosso coração. Depois, no momento da definição, teríamos de ter um bocadinho mais de paz para termos mais capacidade de finalizar as ações. Deixa-me orgulhoso terminar o jogo desta maneira, porque mostra o trajeto que temos feito e a nossa forma de estar. Competimos até ao final e jogámos estes jogos para ganhar, é o caminho que queremos fazer».

(talento de Rodrigo Mora) «Também acreditamos nesse talento. O nosso projeto e o desenvolvimento do nosso processo é agregado nos princípios coletivos, mas para fazer sobressair o talento individual que temos. Do outro lado também existe esse talento individual. Foram dois momentos de um jogador que vai fazer, certamente, um trajeto muito bonito, mas hoje não me deixou satisfeito porque queria que não o tivesse feito. E havia forma de o termos parado com um rigor diferente naqueles momentos. Mas é isto que apaixona as pessoas. O Famalicão também teve momentos desses e não podemos esquecer o belíssimo golo que o Pedro (Bondo) fez e de outras situações que criámos. Temos de tirar coisas destes jogos. Não só termos a coragem para jogar, mas sair deles com pontos».

(classificação) «O nosso foco é no desenvolvimento do trabalho diário. A classificação será o reflexo disso. Tivemos alguns momentos não tão bons durante a época. É verdade que cheguei a meio da época, mas este é um clube que sabe para onde quer ir. Vamos fazer o processo chegar a patamares que o clube e os jogadores merecem».