Hugo Oliveira, treinador do Famalicão, comentou a derrota para a Liga, em Alvalade, frente ao Sporting (3-1), na flash interview da Sport TV:

(boa primeira parte) «É fundamental realçar que começámos este jogo a perder. Não é fácil para ninguém quando isso acontece em Alvalade, na casa do campeão nacional. Mas isso não nos fez cair. Abriu-nos os olhos e fez-nos perceber que o caminho era o mesmo. Roubámos muitas bolas na fase de construção do adversário e, depois, não nos precipitámos e começámos a encontrar os espaços que queríamos, a girar o jogo e a criar situações. Deveríamos ter feito mais golos. Depois, na segunda parte, o momento do jogo foi quando quisemos ir para cima e sofremos o terceiro golo. Não tenho a mínima dúvida de que íamos acabar em cima do adversário, como acabámos. Saímos daqui um bocadinho frustrados e com a consciência de que sabemos qual é o caminho. Temos vindo a crescer no processo, mas temos de tirar coisas destes jogos. Hoje, tínhamos de levar pontos».

(2-1 intranquilizou a equipa?) «Acho que não, não foi assim que vi o jogo. Encontrámo-nos sempre. Chegar a Alvalade, encontrar os caminhos que encontrámos, impedir o adversário de construir desde o seu pontapé de baliza, recuperar bolas, conseguir circular o jogo de um lado ao outro e encontrar espaços nas costas dos médios adversários é de uma equipa que esteve sempre “no” caminho. Houve momentos em que o Sporting esteve por cima, num jogo muito direto, tentando encontrar espaços nas costas do nosso lateral. É duro nos momentos de um contra um, com um jogador impactante como é o Gyökeres, mas demo-nos à luta e, quando recuperámos a bola, fiquei orgulhoso por termos sido fiéis a nós. Só uma equipa de muito coração consegue, depois de estar a perder ao primeiro minuto em Alvalade, reagir com esta personalidade».

(receita para o final de época) «Nos últimos sete jogos, só Braga, Benfica e Sporting conseguiram mais pontos do que o Famalicão. Somos a equipa com mais jogos sem sofrer golos, mas que também é ofensiva. Em qualquer lugar, tenta colocar o seu jogo. Às vezes consegue, noutras não, mas vamos continuar».