Um golo madrugador apontado por Eldor Shomurodov permitiu à Roma vencer o Verona (1-0), na 33.ª jornada, e subir, à condição, ao quinto lugar da Serie A italiana, em igualdade pontual com o Bolonha. Um resultado que coloca pressão no AC Milan, de Sérgio Conceição, nono classificado e que no domingo defronta a Atalanta.

Apesar de o golo dos romanos, ao minuto quatro, ter tido a assinatura de Shomurodov, os louros devem ser repartidos por Matias Soulé, que inventou a jogada que resultou no 1-0. O avançado argentino vive um bom momento, depois de ter apontado um golaço no dérbi de Roma, na ronda anterior.

Sem perder há 17 jornadas no campeonato, os Giallorossi continuam a escalar lugares na tabela, tendo já atingido a zona europeia. São quintos colocados com 57 pontos, os mesmos do Bolonha. Para além disso, ultrapassaram, à condição, a eterna rival Lazio (56), que na segunda-feira visita o Génova.

O triunfo dos romanos é também uma má notícia para o AC Milan, de Sérgio Conceição, que ainda acalenta esperanças em garantir uma vaga europeia, na próxima época. Para já, segue no nono lugar, com 51 pontos. Este domingo (19:45), recebe a Atalanta, que fecha o pódio.