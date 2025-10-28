«Pensei que estava na Dinseyland…» Foi assim que Franjo Ivanovic se sentiu quando chegou ao Benfica, onde conheceu a «lenda do futebol» Rui Costa, o atual presidente dos encarnados. «Quando entra na sala, sente-se logo a sua presença. É muito especial conversar com ele», confessou o avançado croata, de 22 anos, em entrevista ao site Transfermarkt.

Ao recordar o momento em que aterrou em Portugal para reforçar o Benfica, Ivanovic conta que não demorou a perceber a dimensão do clube. «No aeroporto, estavam 30 ou 40 jornalistas e equipas de televisão. No Instagram, recebi milhares de mensagens. É inacreditável o estatuto que o clube tem no país. Toda a gente quer uma foto ou um autógrafo. Quando entrei no centro de treinos, pensei que estava na Disneyland. É tudo de outro nível. Mas o que mais me impressionou foi o primeiro jogo no Estádio da Luz. A atmosfera é de arrepiar: corres mais, fazes um metro extra, só pela energia do estádio», recordou.

Assumindo que teve conversas com equipas alemãs antes de ter dado o “sim” às Águias, o avançado salienta que ficou convencido pelo projeto do Benfica, liderado pelo presidente Rui Costa. «É uma lenda do futebol e é muito especial conversar com ele. Percebi o quanto vive o Benfica e como tenta transmitir essa paixão», partilhou.

Considerando que «ouvir o hino da Champions é algo especial», Ivanovic ainda se recorda de ter visitado o estádio do Chelsea, Stamford Bridge, em criança. «Entrar lá como jogador profissional foi surreal», acrescentou, recordando o jogo entre as duas equipas para a fase regular da Liga dos Campeões, no final de setembro.

Sobre o seu atual treinador, José Mourinho, diz ter «dois lados, fora do campo é supersimpático e descontraído, mas dentro dele é exigente, meticuloso e muito sério». «Ouço cada palavra com atenção porque ele já conquistou tudo o que eu sonho atingir: a Liga dos Campeões», completou.

Ivanovic, que leva quatro golos em 16 jogos pelo Benfica esta época, recordou ainda a passagem pelo Union Saint-Gillois, que considerou «uma bênção na carreira». «O campeonato belga é excelente para jovens jogadores», notou, antes de ter abordado a histórica conquista do título de campeão da Bélgica pelo clube de Saint-Gilles.

«Antes da última jornada, comprei charutos porque acreditava mesmo que seríamos campeões. Teria sido bem constrangedor se não tivéssemos ganhado... A festa durou a noite toda e, no dia seguinte, fui à gala do título sem ter tomado banho. Ainda hoje peço desculpa pelo cheiro», brincou, antes de deixar uma reflexão séria sobre o modelo competitivo adotado pela Liga belga: «O play-off traz emoção, claro, mas, para mim, é um sistema injusto. O Genk foi excelente durante meses e acabou por não ser recompensado. É duro.»