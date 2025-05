João Pereira fez a antevisão do jogo frente ao Sp. Braga, a contar para a 33.ª jornada da Liga, prometendo «trabalhar muito» para vencer os arsenalistas.

Os gansos seguem no oitavo lugar do campeonato e o seu treinador analisou a possibilidade de poderem alcançar a melhor posição da história do clube no principal escalão (nono lugar na época passada).

«Se pudermos terminar em oitavo, preferimos terminar em oitavo. Se pudermos terminar em sétimo, preferimos ser sétimos e, se pudéssemos terminar em primeiro, também gostaríamos de o fazer. Temos de trabalhar muito para lá chegar e de ter os pés bem assentes na terra. O que controlamos é o que temos, e o que temos é o jogo de amanhã [sábado]», comentou.

João Pereira falou da importância de «não dar minutos de avanço» ao Sp. Braga e do objetivo de terminar a partida sem golos sofridos. O técnico antevê um jogo «estratégico» entre «duas equipas com a sua identidade bem vincada».

Ruben Kluivert, Kiki Silva e Clau Mendes são baixas nos casapianos, por lesão, enquanto José Fonte, Iyad Mohamed e Cauê dos Santos cumprem castigo diante dos arsenalistas.

O Casa Pia recebe o Sp. Braga este sábado, dia 10 de maio, com o apito inicial agendado para as 20:30 no Estádio Municipal de Rio Maior. Acompanhe o jogo, ao minuto, pelo Maisfutebol.