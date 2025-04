Será um Casa Pia ambicioso aquele que vai defrontar o dragão, este sábado, para a 29.ª jornada da Liga, tendo sob ponto de mira os lugares europeus e um feito histórico: «Pode ser a primeira vitória de sempre (do clube) frente ao FC Porto e podemos fazer história com o melhor registo de pontos do clube. Esse tem de ser o nosso foco», salienta o treinador dos “gansos”, João Pereira.

Dando como exemplo o triunfo frente ao Benfica (3-1), em janeiro deste ano, o primeiro de sempre do Casa Pia frente aos encarnados, o técnico pede ambição aos seus jogadores para que a história se renove, agora tendo como adversário o FC Porto.

«É assim que vamos encarar o jogo de amanhã (sábado). Nunca aconteceu (uma vitória), mas algum dia terá de ser. Por que não amanhã?», atirou João Pereira, que tem o foco «nos lugares das competições europeias», mais concretamente no quinto posto, a seis pontos de distância dos casapianos, que pode valer uma vaga na próxima edição da Liga Conferência.

Sobre o adversário deste sábado, João Pereira lembra que «o FC Porto vem de um resultado difícil, tem mais responsabilidade e pressão, mas de certeza que sabe que vai ter pela frente um adversário difícil», deixando uma garantia: «Vamos entrar para não facilitar a vida ao FC Porto».

Casa Pia e FC Porto defrontam-se, este sábado (20:30), para a 29.ª jornada da Liga. A partida tem acompanhamento, ao minuto, pelo Maisfutebol.