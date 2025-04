No epicentro da batalha pela manutenção da Liga, o treinador do Estrela da Amadora, José Faria, procurou tirar pressão dos ombros dos seus atletas antes da receção ao FC Porto, este sábado, para a 31.ª jornada da Liga.

«Pressão sentem as pessoas que estão na Ucrânia, que não têm casa para habitar ou têm contas para pagar. Nós vamos continuar semana a semana, treino a treino, focados no que controlamos. Quem tem pressão, não poderá estar neste patamar», salientou o treinador dos Tricolores, para quem «a melhor versão permite ter garantias de fazer um bom resultado» ao Estrela.

«Temos de trazer muita alma, vontade e querer. Nem sempre as coisas são como queremos, mas veremos como vai acontecer. Sinto a equipa muito bem preparada e estes são os jogos mais fáceis do ponto de vista da motivação. Estamos na parte crítica da época, faltam quatro finais e as finais são para se ganharem», completou.

O ambiente no seio do plantel do FC Porto, depois dos castigos aplicados aos jogadores que furaram o regulamento interno durante o aniversário de Otávio, não preocupa José Faria.

«Se, por um lado, podemos achar que estão fragilizados, por outro, há um sentimento de camaradagem, revolta e vontade de dar uma imagem diferente. Jogar contra o FC Porto nunca é fácil. Eles têm vindo consideravelmente a evoluir com as ideias do treinador, notam-se coisas muito mais sólidas», referiu o técnico.

Miguel Lopes, Nilton Varela e Fábio Ronaldo são baixas certas no Estrela da Amadora, que defronta os dragões este sábado, a partir das 20:30. Pode acompanhar o jogo, ao minuto, pelo Maisfutebol.