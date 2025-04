Numa flash interview supersónica, na BTV, Orkun Kökçü, que desbloqueou o nulo ao minuto 60, mostrou-se resignado após o 2-2 frente ao Arouca, na 29.ª jornada da Liga.

«O que posso dizer? Jogámos para ganhar, estivemos por duas vezes na frente e eles recuperaram. Só podemos agradecer aos adeptos, mas não conseguimos vencer o jogo», disse o médio turco.

Benfica e Arouca empataram, no Estádio da Luz, a duas bolas. As águias foram apanhadas pelo Sporting, que no sábado venceu o Santa Clara (0-1), na liderança da Liga, somando ambos 69 pontos.