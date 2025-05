O treinador do Benfica, Bruno Lage, acredita que «não há melhor forma de promover o nosso futebol e o nosso campeonato» do que com um dérbi entre Benfica e Sporting, na penúltima jornada da Liga, que pode definir o próximo campeão nacional.

«Em campeonatos como os de Inglaterra, França ou Alemanha, o campeão já está encontrado, mas amanhã poderemos jogar o jogo do título em Portugal», salienta, antes de deixar elogios ao adversário deste sábado.

«É uma excelente equipa, com um excelente treinador. O Rui (Borges) tem feito um trabalho muito bom ao longo de toda a época. Eventualmente, será o treinador português com mais jogos esta época, entre Vitória e Sporting. É uma equipa muito boa, competente, com valores individuais e coletivos. Olhando para cada jogador, reconhecemos o valor de cada um» assinala.

«O Sporting já jogou sob o comando do Rui em diversos sistemas. Temos uma ideia muito clara sobre a estratégia para amanhã, mas não a vou partilhar. Há sempre cinco, seis jogos que temos o cuidado de analisar e ideias que podemos tirar de outros jogos», explicou Bruno Lage, antes de focar nomes como os de Trincão, Viktor Gyökeres ou Pote, «jogadores de seleção com enorme potencial».

Para o treinador do Benfica, «perspetiva-se um grande jogo de futebol», apimentado pela «possibilidade de se discutir o título de campeão». «Estou claramente convicto de que o apoio dos nossos adeptos é decisivo para o desfecho do jogo. O nosso grande objetivo é jogar pelas nossas famílias, e jogar neste clube representa isso. Amanhã, os adeptos vão estar do nosso lado. Vamos estar unidos a receber esse forte apoio das bancadas», concluiu.

Igualados no topo da tabela classificativa, Benfica e Sporting defrontam-se num dérbi que fechar as contas do título de campeão nacional. A partida arranca às 18:00, no Estádio da Luz, e tem acompanhamento, ao minuto, pelo Maisfutebol.