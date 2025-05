A poucas horas de defrontar o Boavista, jogo crucial para as contas da manutenção na Liga, o AVS comunicou que terá de atuar com o equipamento alternativo porque, de acordo com uma indicação dada pela Liga Portugal, o adversário apenas terá disponível o equipamento alternativo em tons de laranja, que poderia causar alguma confusão visual com a camisola principal dos avenses.

Os responsáveis do AVS mostram-se frustrados e até surpreendidos com a situação, até porque o Boavista já utilizou, esta época, um outro equipamento alternativo em tons mais escuros.

AVS e Boavista defrontam-se, esta segunda-feira, para a 32.ª jornada da Liga. O jogo, muito importante na fuga à descida de divisão para ambas as equipas, arranca às 20:15, no Estádio do Clube Desportivo das Aves, e tem acompanhamento, ao minuto, pelo Maisfutebol.