Liga: conhecidas as equipas de arbitragem para os jogos da sétima jornada
Ronda abre na sexta-feira com o Benfica-Gil Vicente
Ronda abre na sexta-feira com o Benfica-Gil Vicente
João Gonçalves no Benfica-Gil Vicente, Luís Godinho no Estoril-Sporting e Fábio Veríssimo no Arouca-FC Porto. O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol divulgou as equipas de arbitragem nomeadas para os encontros da sétima jornada da Liga, que arranca na sexta-feira.
No jogo que marca o pontapé de saída da ronda, a receção do Benfica ao Gil Vicente, João Gonçalves terá como assistentes Pedro Ribeiro e João Bessa Silva, ficando João Malheiro Pinto no VAR.
No sábado, o Sporting visita o terreno do Estoril, num encontro que será arbitrado por Luís Godinho, auxiliado por Rui Teixeira e Pedro Mota, bem como por Rui Silva no VAR.
A sétima jornada do campeonato fecha com o Arouca-FC Porto, na segunda-feira. Fábio Veríssimo lidera o trio de arbitragem, assistido por Pedro Martins e Hugo Marques, que contará com o apoio do videoárbitro Rui Costa.
Confira as equipas de arbitragem dos jogos da sétima jornada da Liga:
Sexta-feira, 26 de setembro
Benfica-Gil Vicente [20h15]
Árbitro: João Gonçalves
Assistentes: Pedro Ribeiro e João Bessa Silva
4.º árbitro: José Rodrigues
VAR: João Malheiro Pinto
AVAR: Diogo Pereira
Sábado, 27 de setembro
Moreirense-Casa Pia [15h30]
Árbitro: José Bessa
Assistentes: Hugo Santos e Miguel Martins
4.º árbitro: Carlos Macedo
VAR: Tiago Martins
AVAR: Rúben Silva
Santa Clara-Tondela [15h30]
Árbitro: Miguel Nogueira
Assistentes: Paulo Brás e Nuno Pires
4.º árbitro: Anzhony Rodrigues
VAR: João Casegas
AVAR: Nélson Pereira
Estrela da Amadora-AVS [18h00]
Árbitro: Hélder Malheiro
Assistentes: Gonçalo Freire e Hugo Ribeiro
4.º árbitro: António Nobre
VAR: Vasco Santos
AVAR: Pedro Felisberto
Estoril-Sporting [20h30]
Árbitro: Luís Godinho
Assistentes: Rui Teixeira e Pedro Mota
4.º árbitro: Flávio Duarte
VAR: Rui Silva
AVAR: Álvaro Mesquita
Domingo, 28 de setembro
Alverca-Vitória [15h30]
Árbitro: Bruno Costa
Assistentes: Jorge Fernandes e João Morte
4.º árbitro: Hélder Carvalho
VAR: Manuel Oliveira
AVAR: Carlos Campos
Sp. Braga-Nacional [18h00]
Árbitro: Miguel Fonseca
Assistentes: João Martins e Luís Costa
4.º árbitro: Vítor Lopes
VAR: Manuel Mota
AVAR: Paulo Miranda
Famalicão-Rio Ave [20h30]
Árbitro: Cláudio Pereira
Assistentes: Tiago Costa e Sérgio Jesus
4.º árbitro: Flávio Jesus
VAR; Cláudia Ribeiro
AVAR: Márcio Azevedo
Segunda-feira, 29 de setembro
Arouca-FC Porto [20h00]
Árbitro: Fábio Veríssimo
Assistentes: Pedro Martins e Hugo Marques
4.º árbitro: Sérgio Guelho
VAR: Rui Costa
AVAR: Nuno Eiras
Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol?