João Gonçalves no Benfica-Gil Vicente, Luís Godinho no Estoril-Sporting e Fábio Veríssimo no Arouca-FC Porto. O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol divulgou as equipas de arbitragem nomeadas para os encontros da sétima jornada da Liga, que arranca na sexta-feira.

No jogo que marca o pontapé de saída da ronda, a receção do Benfica ao Gil Vicente, João Gonçalves terá como assistentes Pedro Ribeiro e João Bessa Silva, ficando João Malheiro Pinto no VAR.

No sábado, o Sporting visita o terreno do Estoril, num encontro que será arbitrado por Luís Godinho, auxiliado por Rui Teixeira e Pedro Mota, bem como por Rui Silva no VAR.

A sétima jornada do campeonato fecha com o Arouca-FC Porto, na segunda-feira. Fábio Veríssimo lidera o trio de arbitragem, assistido por Pedro Martins e Hugo Marques, que contará com o apoio do videoárbitro Rui Costa.

Confira as equipas de arbitragem dos jogos da sétima jornada da Liga:

Sexta-feira, 26 de setembro

Benfica-Gil Vicente [20h15]

Árbitro: João Gonçalves

Assistentes: Pedro Ribeiro e João Bessa Silva

4.º árbitro: José Rodrigues

VAR: João Malheiro Pinto

AVAR: Diogo Pereira

Sábado, 27 de setembro

Moreirense-Casa Pia [15h30]

Árbitro: José Bessa

Assistentes: Hugo Santos e Miguel Martins

4.º árbitro: Carlos Macedo

VAR: Tiago Martins

AVAR: Rúben Silva

Santa Clara-Tondela [15h30]

Árbitro: Miguel Nogueira

Assistentes: Paulo Brás e Nuno Pires

4.º árbitro: Anzhony Rodrigues

VAR: João Casegas

AVAR: Nélson Pereira

Estrela da Amadora-AVS [18h00]

Árbitro: Hélder Malheiro

Assistentes: Gonçalo Freire e Hugo Ribeiro

4.º árbitro: António Nobre

VAR: Vasco Santos

AVAR: Pedro Felisberto

Estoril-Sporting [20h30]

Árbitro: Luís Godinho

Assistentes: Rui Teixeira e Pedro Mota

4.º árbitro: Flávio Duarte

VAR: Rui Silva

AVAR: Álvaro Mesquita

Domingo, 28 de setembro

Alverca-Vitória [15h30]

Árbitro: Bruno Costa

Assistentes: Jorge Fernandes e João Morte

4.º árbitro: Hélder Carvalho

VAR: Manuel Oliveira

AVAR: Carlos Campos

Sp. Braga-Nacional [18h00]

Árbitro: Miguel Fonseca

Assistentes: João Martins e Luís Costa

4.º árbitro: Vítor Lopes

VAR: Manuel Mota

AVAR: Paulo Miranda

Famalicão-Rio Ave [20h30]

Árbitro: Cláudio Pereira

Assistentes: Tiago Costa e Sérgio Jesus

4.º árbitro: Flávio Jesus

VAR; Cláudia Ribeiro

AVAR: Márcio Azevedo

Segunda-feira, 29 de setembro

Arouca-FC Porto [20h00]

Árbitro: Fábio Veríssimo

Assistentes: Pedro Martins e Hugo Marques

4.º árbitro: Sérgio Guelho

VAR: Rui Costa

AVAR: Nuno Eiras

