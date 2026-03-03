A Liga Portugal esclareceu que «um erro no processamento automático de dados estatísticos, entretanto resolvido», levou a que o resultado do Gil Vicente-Benfica, da passada segunda-feira, apresentasse imprecisões nos momentos que se seguiram ao encontro que fechou a 24.ª jornada da Liga.

O site da Liga chegou a apresentar o resultado de 4-1 no final do jogo, mas a situação acabou por ficar resolvida de forma célere.

«A Liga Portugal apresenta um pedido de desculpa público e confirma que o encontro terminou com a vitória da equipa visitante, por 2-1, com golos de António Silva e Schjelderup, enquanto o tento dos gilistas foi assinado por Hector», pode ler-se na nota de imprensa publicada no site do organismo.