Frente ao Arouca, o FC Porto marcou pela primeira vez esta época para lá do minuto 90, em jogos da Liga. Fê-lo até em dose dupla, por William Gomes (90+1m, de penálti) e Terem Moffi (90+9m), sendo que o brasileiro está a tornar-se num especialista na matéria.

É que, na outra ocasião em que os dragões faturaram, esta temporada, no período de compensação, em Salzburgo para a Liga Europa, o golo também foi de William, na altura com um remate cruzado, bem ao seu estilo.

Os golos do brasileiro e de Moffi, frente ao Arouca, permitiram ao FC Porto desfazer a igualdade a uma bola que se registava à passagem do minuto 90 do jogo no Dragão, que acabou por vencer por 3-1.

Desse modo, conquistou os primeiros pontos em tempo de compensação no campeonato, o que lhe permite zerar o saldo neste particular, depois de ter cedido um empate na receção ao Sporting, na 21.ª jornada, com um golo sofrido ao minuto 90+9.

Por outro lado, também no encontro com o Arouca, Oskar Pietuszewski apontou, aos 13 segundos, o golo mais rápido de sempre do FC Porto no Estádio do Dragão, o mais rápido desta edição da Liga e tornou-se no mais jovem estrangeiro de sempre a marcar pelos azuis e brancos.

No saldo de golos para lá dos 90 minutos e que valeram diretamente pontos, o Sporting tem um saldo de cinco pontos ganhos e o Benfica perdeu quatro.