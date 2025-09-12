O golo de William Gomes no clássico entre Sporting e FC Porto, em Alvalade, na quarta jornada do campeonato, foi eleito o melhor do mês na votação levada a cabo pela Liga Portugal.

O avançado brasileiro dos Dragões, de 19 anos, superou, com um remate em arco e colocado, a concorrência de Chuchu Ramírez (Nacional), Diego Rodrigues (Sp. Braga), Sidny Cabral (Estrela da Amadora), Pablo (Gil Vicente) e Dedic (Benfica).

Veja, ou reveja, o golo de William Gomes: