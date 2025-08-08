Com o objetivo de promover «uma arbitragem mais aberta e transparente», o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) vai passar a analisar lances com intervenção do videoárbitro (VAR) com maior frequência.

De acordo com uma nota publicada no site da FPF, «serão abordados quinzenalmente os lances com revisão VAR dos campeonatos profissionais e os respetivos áudios, com início após a segunda jornada».

Para além disso, «serão abordados semanalmente os vários lances de dificuldade elevada num programa formativo e explicativo no Canal 11, a iniciar no dia 20 de agosto, referente à primeira jornada, e sucessivamente a partir dessa semana».

«O Conselho de Arbitragem da FPF e a sua Direção Técnica irão fazer uma avaliação pública de 10 em 10 jornadas» e «será divulgada a apreciação das equipas de arbitragem pelo Conselho de Arbitragem no site da FPF com a métrica de "satisfatório", "insatisfatório" ou "bom"».

Luciano Gonçalves, presidente do Conselho de Arbitragem da FPF, explica que estas medidas pretendem fazer com que «os agentes desportivos, mas também os adeptos, compreendam os desempenhos das equipas de arbitragem ao longo da época, num posicionamento de abertura e de diálogo constante».

«Estamos confiantes de que será uma época positiva e que todos os intervenientes vão dar o seu melhor para dignificar os espetáculos, contribuindo dessa forma para um melhor ambiente no futebol português», completa o dirigente.