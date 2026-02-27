Liga: Luis Suárez isola-se no topo da lista de melhores marcadores
Avançado do Sporting deixa para trás Vangelis Pavlidis, do Benfica, que ainda não jogou na 24.ª jornada
O quinto jogo consecutivo a marcar na Liga permitiu a Luis Suárez isolar-se no comando da lista dos melhores marcadores do campeonato. O internacional colombiano chegou aos 22 golos, descolando de Vangelis Pavlidis, do Benfica, que ainda não foi a jogo na 24.ª jornada da prova.
O avançado do Sporting bisou entre os minutos 6 e 16 do encontro com o Estoril, onde Yanis Begraoui, que fecha o pódio dos artilheiros com 17 golos, ficou em branco.
Suárez marcou pelo menos dois golos pela sexta vez na Liga, reforçando a candidatura ao prémio de melhor marcador da competição.
No sábado, defrontam-se Jesús Ramírez (13 golos), Ricardo Horta (12) e Rodrigo Zalazar (11) no Nacional-Sp. Braga. Na segunda-feira, o Benfica, de Pavlidis, visita Barcelos para defrontar o Gil Vicente.
Confira os melhores marcadores da Liga:
22 golos: Luis Suárez (Sporting)
20 golos: Vangelis Pavlidis (Benfica)
17 golos: Yanis Begraoui (Estoril)
13 golos: Samu (FC Porto) e Jesús Ramírez (Nacional)
12 golos: Ricardo Horta (Sp. Braga)
11 golos: Rodrigo Zalazar (Sp. Braga)
10 golos: Pedro Gonçalves (Sporting)
8 golos: Alfonso Trezza (Arouca)
7 golos: Marezi (Alverca)