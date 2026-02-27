O quinto jogo consecutivo a marcar na Liga permitiu a Luis Suárez isolar-se no comando da lista dos melhores marcadores do campeonato. O internacional colombiano chegou aos 22 golos, descolando de Vangelis Pavlidis, do Benfica, que ainda não foi a jogo na 24.ª jornada da prova.

O avançado do Sporting bisou entre os minutos 6 e 16 do encontro com o Estoril, onde Yanis Begraoui, que fecha o pódio dos artilheiros com 17 golos, ficou em branco.

Suárez marcou pelo menos dois golos pela sexta vez na Liga, reforçando a candidatura ao prémio de melhor marcador da competição.

No sábado, defrontam-se Jesús Ramírez (13 golos), Ricardo Horta (12) e Rodrigo Zalazar (11) no Nacional-Sp. Braga. Na segunda-feira, o Benfica, de Pavlidis, visita Barcelos para defrontar o Gil Vicente.

Confira os melhores marcadores da Liga:

22 golos: Luis Suárez (Sporting)

20 golos: Vangelis Pavlidis (Benfica)

17 golos: Yanis Begraoui (Estoril)

13 golos: Samu (FC Porto) e Jesús Ramírez (Nacional)

12 golos: Ricardo Horta (Sp. Braga)

11 golos: Rodrigo Zalazar (Sp. Braga)

10 golos: Pedro Gonçalves (Sporting)

8 golos: Alfonso Trezza (Arouca)

7 golos: Marezi (Alverca)

