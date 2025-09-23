A primeira jornada da Liga encerra esta terça-feira com o Benfica-Rio Ave, adiado em agosto devido à presença das Águias nas eliminatórias de acesso à Liga dos Campeões.

O jogo marca o regresso de José Mourinho ao Estádio da Luz, agora como treinador dos encarnados, não sendo esperadas muitas mudanças no onze inicial, comparativamente com aquele que começou o jogo frente ao AVS, no último sábado.

CONFIRA OS ONZES PROVÁVEIS NA GALERIA

A principal dúvida estará no ataque, onde Mourinho confessou não ter sentido Ivanovic e Pavlidis muito confortáveis num 4-4-2. Nesse sentido, um possível regresso de Schjelderup à titularidade, por troca com o internacional croata, é um cenário viável para o jogo desta noite.

Do outro lado está um Rio Ave que ainda não venceu na atual edição da Liga e vem de uma derrota frente ao FC Porto, em Vila do Conde.

Pressionado pelos resultados, e com os jogos a acumularem-se no calendário, Sotiris Silaidopoulos deve promover algumas alterações no onze inicial, com Ole Pohlmann e Omar Richards na linha da frente para serem titulares na Luz.

O Benfica-Rio Ave arranca às 20h15 desta terça-feira e tem acompanhamento, ao minuto, pelo Maisfutebol.

