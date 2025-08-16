Depois de ter visto o jogo da ronda inaugural, frente ao Rio Ave, ter sido adiado devido à participação nas pré-eliminatórias da Liga dos Campeões, o Benfica estreia-se, este sábado, na edição 2025/2026 da Liga, na casa do Estrela da Amadora.

Com o arranque do play-off da Champions no horizonte, Bruno Lage, treinador das Águias, não deverá mexer numa equipa que entrou com tudo na nova temporada, tendo vencido os primeiros três jogos, todos de exigência elevada, sem ter sofrido qualquer golo.

No Estrela, que empatou no Estoril na primeira jornada, o técnico, José Faria, deve proceder a algumas alterações, sobretudo no ataque, com o internacional jovem pela Roménia, Ianis Stoica, a perfilar-se como sério candidato a figurar no onze inicial.

O Estrela da Amadora-Benfica arranca às 20:30 deste sábado, no Estádio da Reboleira. Pode acompanhá-lo, ao minuto, pelo Maisfutebol.

CONFIRA OS ONZES PROVÁVEIS NA GALERIA