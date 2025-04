Benfica e AVS jogam, este domingo, uma cartada decisiva nas lutas que travam na reta final da temporada. As águias correm pelo título de campeãs nacionais e os avenses pela continuidade na Liga. Dois mundos opostos que se tocam, a partir das 18:00, no Estádio da Luz.

No Benfica, Bruno Lage está obrigado a proceder a mudanças no onze inicial, relativamente à ronda anterior, em que venceu em Guimarães por 0-3. Com Florentino e Ángel Di María castigados, perspetivam-se os regressos de Leandro Barreiro, ao meio-campo, e de Andreas Schjelderup, para o ataque.

Rui Ferreira vive um cenário idêntico no AVS, uma vez que para a visita à Luz está privado do lateral esquerdo Rafael Rodrigues, emprestado pelo Benfica, e do médio Jaume Grau, castigado. Kiki Afonso deve ocupar a vaga na ala canhota e Gustavo Assunção pode regressar ao meio-campo.

Benfica e AVS defrontam-se, no Estádio da Luz, a partir das 18:00, para a 31.ª jornada da Liga. Carlos Macedo, da AF Braga, é o árbitro nomeado para o encontro, que pode acompanhar, ao minuto, pelo Maisfutebol.

Confira os onzes prováveis das duas equipas na galeria associada a este artigo.