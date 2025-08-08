A Liga Portugal oficializou os horários dos jogos da segunda jornada da Liga, que arranca na sexta-feira (15:30), dia 15 de agosto, com o AVS-Casa Pia.

Para sábado está agendada a estreia do Benfica no campeonato, na Reboleira, frente ao Estrela (20:30), ainda que este seja um dos dois encontros sujeitos a alteração devido às competições europeias.

O restante é o que opõe o Alverca ao Sp. Braga, apontado para domingo (18:00), dia em que o Sporting recebe o Arouca (20:30).

Na segunda-feira, dia 18 de agosto, o FC Porto visita o estádio do Gil Vicente (20:15), no jogo que encerra a ronda.

Calendário da segunda jornada da Liga:

Sexta-feira, 15 agosto

AFS - Casa Pia AC, 15:30

Sábado, 16 agosto

Tondela - Famalicão, 15:30

Vitória - Estoril, 18:00

Estrela da Amadora - Benfica, 20:30*

Domingo, 17 agosto

Rio Ave - Nacional, 15:30

Alverca - Sp. Braga, 18:00*

Santa Clara - Moreirense, 18:00

Sporting - Arouca, 20:30

Segunda-feira, 18 agosto

Gil Vicente - FC Porto, 20:15

*sujeito a alteração

