Liga Portugal divulga datas dos jogos da segunda jornada do campeonato
Encontros de Benfica e Sp. Braga podem ainda vir a sofrer alterações
A Liga Portugal oficializou os horários dos jogos da segunda jornada da Liga, que arranca na sexta-feira (15:30), dia 15 de agosto, com o AVS-Casa Pia.
Para sábado está agendada a estreia do Benfica no campeonato, na Reboleira, frente ao Estrela (20:30), ainda que este seja um dos dois encontros sujeitos a alteração devido às competições europeias.
O restante é o que opõe o Alverca ao Sp. Braga, apontado para domingo (18:00), dia em que o Sporting recebe o Arouca (20:30).
Na segunda-feira, dia 18 de agosto, o FC Porto visita o estádio do Gil Vicente (20:15), no jogo que encerra a ronda.
Calendário da segunda jornada da Liga:
Sexta-feira, 15 agosto
AFS - Casa Pia AC, 15:30
Sábado, 16 agosto
Tondela - Famalicão, 15:30
Vitória - Estoril, 18:00
Estrela da Amadora - Benfica, 20:30*
Domingo, 17 agosto
Rio Ave - Nacional, 15:30
Alverca - Sp. Braga, 18:00*
Santa Clara - Moreirense, 18:00
Sporting - Arouca, 20:30
Segunda-feira, 18 agosto
Gil Vicente - FC Porto, 20:15
*sujeito a alteração