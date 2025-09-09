A Liga Portugal desbloqueou soluções para o Nacional poder viajar para território continental na sexta-feira, véspera do jogo com o FC Porto, da quinta jornada da Liga, ao qual os madeirenses ameaçaram faltar.

Fonte próxima do processo explicou, à agência Lusa, que a Liga Portugal mediou nos últimos dias os contactos entre a companhia aérea TAP e o clube insular, que, na segunda-feira, justificou a possibilidade de dar falta de comparência à partida com a ausência de «uma alternativa de viagem viável e condizente com uma equipa de futebol profissional», tendo agora a decisão de aceitar as soluções desbloqueadas pelo organismo.

Em comunicado, o Nacional disse que realizou atempadamente a marcação das viagens aéreas para os 17 encontros na condição de visitante na Liga, de acordo com as datas oficiais de cada jornada, alertando a Liga Portugal para dificuldades numa eventual mudança da logística do embate agendado para sábado, às 18h00, no Estádio do Dragão, no Porto.

«A comitiva alvinegra tinha marcação de viagem aérea com partida desde o Aeroporto da Madeira para sábado. Posto isto, e mesmo alertada para dificuldades numa eventual alteração de toda a logística associada, a Liga Portugal decidiu, em 1 de setembro, a alteração da partida [de domingo para sábado]», lê-se na nota emitida no sítio oficial dos madeirenses.

O Nacional assegurou «manter todas as condições» para jogar no domingo, mas a Liga Portugal não planeia alterar a data e hora da partida, na qual os insulares, nonos classificados, com quatro pontos, defrontarão o líder isolado FC Porto, com 12, para a quinta ronda da Liga, depois da primeira interrupção da prova para os compromissos das seleções nacionais.