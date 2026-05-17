O último onze ideal do ano da Liga é dominado pelo Sporting e o Arouca, com cada um a colocar três jogadores na equipa da jornada, formada a partir da combinação das notas atribuídas pelos jornalistas do Maisfutebol e as avaliações do SofaScore .

Os MVP da 34.ª ronda foram Kaique, guarda-redes do Nacional que manteve a sua baliza a zeros e defendeu um penálti frente ao Vitória [2-0], e o artilheiro da Liga Luis Suárez, autor de um grande golo no triunfo dos leões frente ao Gil Vicente [3-0].

Além do avançado colombiano, também Eduardo Quaresma e Pote representam o Sporting na equipa da jornada, um volume de nomeações que só o Arouca consegue acompanhar, com as presenças de Tiago Esgaio, Taichi Fukui e Alfonso Trezza.

As restantes vagas são ocupadas por Stefan Lekovic, o herói do Estrela da Amadora em Braga, Leonardo Rivas, do AVS, Richard Ríos, que marcou na vitória do Benfica frente ao Estoril [3-1] e Jesús Ramírez, que abriu caminho ao triunfo que carimbou a manutenção do Nacional.

A Liga volta no próximo verão, tal como a eleição do onze ideal de cada jornada. Boas férias!