Já são conhecidos os horários da terceira e da quarta jornada da Liga. O primeiro Clássico do ano, entre Sporting e FC Porto, da quarta ronda, está marcado para dia 30 de agosto (sábado) às 20:30, no estádio de Alvalade.

Na terceira jornada, o Benfica recebe o Tondela, recém-promovido à Liga, no meio do play-off de acesso à Liga dos Campeões. A partida está marcada para dia 23 de agosto (sábado), às 20:30, no Estádio da luz.

Na quarta jornada, a equipa de Bruno Lage defronta, fora de casa, o Alverca, num encontro que está marcado para dia 31 de agosto (domingo), às 18:00.

Na terceira jornada, o Sporting viaja até à Madeira para defrontar, às 18:00 do dia 23 de agosto, o Nacional. No dia seguinte, o FC Porto recebe o Casa Pia, às 18:00.

Já o Sp. Braga, que vai disputar o play-off de acesso à Liga Europa, recebe o AVS no dia 24 de agosto (domingo), às 20:30.

Destaque para o duelo entre Estoril e Santa Clara, na terceira jornada, que se vai realizar apenas no 6 de setembro, às 20:30, na Amoreira. Devido à participação dos insulares na Liga Conferência, a partida será realizada numa data FIFA.

Terceira jornada da Liga:

Sábado, 23 de agosto

Moreirense FC – Vitória SC, 16h00 - TVI

CD Nacional – Sporting CP, 18h00

FC Arouca – Rio Ave FC, 20h30

SL Benfica – CD Tondela, 20h30

Domingo, 24 de agosto

FC Famalicão – Gil Vicente FC, 15h30

FC Porto – Casa Pia AC, 18h00

SC Braga – AVS, 20h30

Segunda-feira, 25 de agosto

Estrela Amadora – FC Alverca, 20h15

Sábado, 6 de setembro

Estoril Praia – Santa Clara, 20h30

Quarta jornada da Liga:

Sexta-feira, 29 de agosto

Gil Vicente FC – Moreirense FC, 20h15

Sábado, 30 de agosto

Casa Pia AC – CD Nacional, 15h30

AVS – FC Famalicão, 18h00

Vitória SC – FC Arouca, 18h00

Sporting CP – FC Porto, 20h30

Domingo, 31 de agosto

CD Tondela – Estoril Praia, 15h30

FC Alverca – SL Benfica, 18h00

Santa Clara – Estrela Amadora, 20h30

Rio Ave FC – SC Braga, 20h30