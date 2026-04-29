O empate concedido, de forma inesperada, na receção ao Tondela (2-2), no acerto do calendário na Liga, deixou o Sporting sem hipóteses matemáticas de poder conquistar o tricampeonato.

Se é certo que, antes do jogo em atraso da 26.ª jornada da Liga, as possibilidades de os leões chegarem ao tri eram diminutas, elas esvaziaram-se por completo com o empate desta noite, consentido com dois golos sofridos para lá do minuto 90.

Com apenas três jornadas por disputar na Liga, o Sporting ficou a nove pontos de distância do líder, FC Porto, com quem perde no confronto direto. Os leões foram derrotados pelos portistas em Alvalade (2-1) e empataram no Dragão (1-1).

E na muito improvável hipótese de FC Porto, Benfica e Sporting terminarem o campeonato com os mesmos pontos (no caso 82), a equipa leonina seria a pior das três, com apenas dois pontos somados neste minicampeonato, enquanto dragões e águias somaram seis cada.

O resultado alcançado pelo Sporting esta quarta-feira também garante ao FC Porto o regresso à Liga dos Campeões na próxima época, uma vez que os portistas já não podem cair para a terceira posição da tabela classificativa. Se conquistarem a Liga, os azuis e brancos entram diretamente na fase liga da Champions, em 2026/2027.

De recordar que o FC Porto está a apenas uma vitória de distância de se sagrar campeão nacional. O título pode ficar garantido no próximo sábado, bastando aos portistas derrotarem o Alverca (20h30). Se, antes, o Benfica perder em Famalicão (18h00), então os dragões conquistam logo aí a Liga.

Champions (um pouco) mais longe de Alvalade

O Sporting vê também a corrida pelo segundo lugar na Liga ficar mais difícil com o empate frente ao Tondela.

Com o calendário acertado, os leões passam a somar 73 pontos, menos dois do que o Benfica (75), com quem também não têm vantagem no confronto direto, depois de terem empatado na Luz (1-1) e perdido em Alvalade (2-1), para a Liga.

O segundo lugar no campeonato, recorde-se, vale uma vaga nas eliminatórias de acesso à próxima edição da Liga dos Campeões.

[Artigo atualizado às 23h16]