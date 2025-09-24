Esgotaram em pouco tempo os bilhetes disponibilizados pelo Estoril ao Sporting para o jogo entre as duas equipas, agendado para o próximo sábado, no Estádio Coimbra da Mota, a contar para a sétima jornada da Liga.

O Sporting deu conta da “lotação esgotada” no setor destinado aos adeptos leoninos numa nota publicada no seu site.

#OndaVerde a caminho do Estoril 🌊



Bilhetes esgotados para a deslocação ao Estádio António Coimbra da Mota. Vemo-nos no sábado, Sportinguistas 🦁 pic.twitter.com/98ezFSMnDB — Sporting CP (@SportingCP) September 24, 2025

Segundo classificado da Liga, a três pontos de distância do líder FC Porto, o Sporting regressa a um estádio onde venceu nas últimas quatro temporadas.

A partida disputa-se no sábado, dia 27 de setembro [20h30], no Estádio Coimbra da Mota. Pode acompanhá-la, ao minuto, pelo Maisfutebol.

