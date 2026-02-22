Liga: Suárez apanha Pavlidis no topo dos melhores marcadores
Begraoui, que bisou pelo Estoril na 23.ª jornada, fecha o pódio
Begraoui, que bisou pelo Estoril na 23.ª jornada, fecha o pódio
Vangelis Pavlidis ficou “em branco” na receção do Benfica ao último classificado da Liga, AVS, e foi apanhado por Luis Suárez, que fechou o triunfo do Sporting na casa do Moreirense (3-0), no topo da lista dos melhores marcadores do campeonato.
Essa é uma das principais notas de destaque, deste fim de semana, no mundo dos artilheiros da Liga. A outra vai para o sexto jogo de Yanis Begraoui a marcar dois ou mais golos num só jogo, esta temporada.
O avançado do Estoril bisou na vitória por 3-1 frente ao Gil Vicente e chegou aos 17 golos na prova, estando a três da dupla da frente na corrida pelo prémio de melhor marcador.
Do top-10, mais quatro jogadores conseguiram marcar na 24.ª jornada. Foram eles Ricardo Horta e Rodrigo Zalazar, do Sp. Braga, Alfonso Trezza, pelo Arouca, e Marezi, do Alverca.
Confira os melhores marcadores da Liga:
20 golos: Vangelis Pavlidis (Benfica) e Luis Suárez (Sporting)
17 golos: Yanis Begraoui (Estoril)
13 golos: Samu (FC Porto) e Jesús Ramírez (Nacional)
12 golos: Ricardo Horta (Sp. Braga)
11 golos: Rodrigo Zalazar (Sp. Braga)
10 golos: Pedro Gonçalves (Sporting)
8 golos: Alfonso Trezza (Arouca)
7 golos: Marezi (Alverca)