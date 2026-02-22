Vangelis Pavlidis ficou “em branco” na receção do Benfica ao último classificado da Liga, AVS, e foi apanhado por Luis Suárez, que fechou o triunfo do Sporting na casa do Moreirense (3-0), no topo da lista dos melhores marcadores do campeonato.

Essa é uma das principais notas de destaque, deste fim de semana, no mundo dos artilheiros da Liga. A outra vai para o sexto jogo de Yanis Begraoui a marcar dois ou mais golos num só jogo, esta temporada.

O avançado do Estoril bisou na vitória por 3-1 frente ao Gil Vicente e chegou aos 17 golos na prova, estando a três da dupla da frente na corrida pelo prémio de melhor marcador.

Do top-10, mais quatro jogadores conseguiram marcar na 24.ª jornada. Foram eles Ricardo Horta e Rodrigo Zalazar, do Sp. Braga, Alfonso Trezza, pelo Arouca, e Marezi, do Alverca.

Confira os melhores marcadores da Liga:

20 golos: Vangelis Pavlidis (Benfica) e Luis Suárez (Sporting)

17 golos: Yanis Begraoui (Estoril)

13 golos: Samu (FC Porto) e Jesús Ramírez (Nacional)

12 golos: Ricardo Horta (Sp. Braga)

11 golos: Rodrigo Zalazar (Sp. Braga)

10 golos: Pedro Gonçalves (Sporting)

8 golos: Alfonso Trezza (Arouca)

7 golos: Marezi (Alverca)