O Tondela vai estrear um novo relvado no jogo com o Sporting, da nona jornada da Liga, que está agendado para o dia 26 de outubro.

O clube beirão publicou, nas redes sociais, imagens da intervenção no tapete do Estádio João Cardoso, que tem dado muitos problemas neste início de temporada.

Por esse motivo, a equipa do distrito de Viseu teve de receber o Famalicão em Rio Maior, a mais de 200 quilómetros de casa, na segunda jornada da Liga.

A estreia no Estádio João Cardoso deu-se no final de agosto, com a receção ao Estoril, mas a qualidade do relvado esteve longe da mínima exigida, como o atestam a avaliação de 2,5 estrelas [numa escala máxima de 10] pela Liga Portugal e as críticas do treinador dos lisboetas, Ian Cathro.

No último fim de semana, o Tondela recebeu o Estrela da Amadora com um relvado em melhor estado, que mereceu uma nota superior da Liga, de 6 estrelas.

Ainda assim, e como o próximo jogo em casa será apenas daqui a mais de um mês [jogam fora nas próximas duas jornadas da Liga frente a Rio Ave e Santa Clara], os Beirões aproveitaram para fazer mais uma intervenção no relvado, com o intuito de melhorar o seu estado de conservação.

