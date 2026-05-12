A última jornada da Liga vai jogar-se, na íntegra, no próximo sábado, confirmou a Liga Portugal em comunicado.

As partidas agrupam-se em três blocos distintos de horários.

Às 15h30 arrancam os dois encontros sem impacto nas contas finais do campeonato, o FC Porto-Santa Clara e o Moreirense-AVS, este último com transmissão em direto e exclusivo no V+.

Estes quatro clubes já têm o destino traçado: FC Porto é campeão e terá a festa da consagração a meio da tarde, Santa Clara e Moreirense garantiram a permanência e AVS já sabe que fica no último lugar.

As emoções da luta pela manutenção ficam guardadas para as 18h00. Recorde-se que Casa Pia e Estrela da Amadora estão empatados com 29 pontos, enquanto o Tondela tem menos um (28), sendo que o Nacional também ainda não garantiu a permanência matematicamente (tem 31 pontos). Vai ser um sábado de emoções fortes, sendo que dois destes quatro clubes vão assegurar já a manutenção, um vai ter de ir disputar o play-off e outro será já condenado à descida.

Por fim, às 20h30, há mais três jogos, que fecham este campeonato nacional. Sporting e Benfica lutam pelo segundo lugar e pelo apuramento para a Liga dos Campeões, enquanto o Gil Vicente, que defronta o Sporting, ainda sonha com o quinto lugar, que pode valer um bilhete para as competições europeias, o que obriga o Famalicão a jogar à mesma hora.

34.ª jornada da Liga:

Moreirense-AVS, 15h30 (V+)

FC Porto-Santa Clara, 15h30 (Sport TV)

Nacional-Vitória, 18h00 (Sport TV)

Casa Pia-Rio Ave, 18h00 (Sport TV)

Arouca-Tondela, 18h00 (Sport TV)

Sp. Braga-Estrela da Amadora, 18h00 (Sport TV)

Famalicão-Alverca, 20h30 (Sport TV)

Sporting-Gil Vicente, 20h30 (Sport TV)

Estoril-Benfica, 20h30 (Sport TV)