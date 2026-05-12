Liga: última jornada joga-se toda no próximo sábado
Derradeiras decisões do campeonato já têm calendário definido
Derradeiras decisões do campeonato já têm calendário definido
A última jornada da Liga vai jogar-se, na íntegra, no próximo sábado, confirmou a Liga Portugal em comunicado.
As partidas agrupam-se em três blocos distintos de horários.
Às 15h30 arrancam os dois encontros sem impacto nas contas finais do campeonato, o FC Porto-Santa Clara e o Moreirense-AVS, este último com transmissão em direto e exclusivo no V+.
Estes quatro clubes já têm o destino traçado: FC Porto é campeão e terá a festa da consagração a meio da tarde, Santa Clara e Moreirense garantiram a permanência e AVS já sabe que fica no último lugar.
As emoções da luta pela manutenção ficam guardadas para as 18h00. Recorde-se que Casa Pia e Estrela da Amadora estão empatados com 29 pontos, enquanto o Tondela tem menos um (28), sendo que o Nacional também ainda não garantiu a permanência matematicamente (tem 31 pontos). Vai ser um sábado de emoções fortes, sendo que dois destes quatro clubes vão assegurar já a manutenção, um vai ter de ir disputar o play-off e outro será já condenado à descida.
Por fim, às 20h30, há mais três jogos, que fecham este campeonato nacional. Sporting e Benfica lutam pelo segundo lugar e pelo apuramento para a Liga dos Campeões, enquanto o Gil Vicente, que defronta o Sporting, ainda sonha com o quinto lugar, que pode valer um bilhete para as competições europeias, o que obriga o Famalicão a jogar à mesma hora.
34.ª jornada da Liga:
Moreirense-AVS, 15h30 (V+)
FC Porto-Santa Clara, 15h30 (Sport TV)
Nacional-Vitória, 18h00 (Sport TV)
Casa Pia-Rio Ave, 18h00 (Sport TV)
Arouca-Tondela, 18h00 (Sport TV)
Sp. Braga-Estrela da Amadora, 18h00 (Sport TV)
Famalicão-Alverca, 20h30 (Sport TV)
Sporting-Gil Vicente, 20h30 (Sport TV)
Estoril-Benfica, 20h30 (Sport TV)