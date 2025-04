Um Viktor Gyökeres a roçar a perfeição lidera a equipa ideal da 30.ª jornada da Liga, eleição que combina as notas atribuídas pela redação do Maisfutebol com as avaliações do parceiro SofaScore.

O avançado do Sporting completou um hat-trick na vitória dos leões frente ao Moreirense, tendo marcado pelo menos três golos num só jogo pela sexta vez esta temporada.

O seu parceiro de ataque na equipa da jornada, Vangelis Pavlidis, goleador do Benfica, também confirmou, em Guimarães, o bom momento que vive atualmente, tal como o prodígio Rodrigo Mora, que continua a encantar no FC Porto.

Destaque ainda para as presenças de Ismaël Gharbi (Sp. Braga) e Félix Correia (Gil Vicente), que bisaram na 30.ª jornada.