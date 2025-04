Luís Freire, treinador do Vitória, comenta a derrota, por 0-3, frente ao Benfica, na flash interview da Sport TV:

(resultado pesado?) «No início do jogo, podíamos ter aberto o marcador. O (Telmo) Arcanjo tem uma oportunidade clara para fazer o 1-0. Ao longo da primeira parte, o Vitória teve mais oportunidades e ascendente sobre o Benfica. Acabámos por ser uma equipa a construir, a jogar sob pressão, a também cometer alguns erros porque tenta jogar e chegar à frente com critério para fazer golo. Tivemos várias oportunidades para fazer pelo menos um golo na primeira parte. O Benfica, em duas ou três situações, faz golo numa delas, numa pressão que fazemos e em que temos de “matar” o lance mais à frente. Na segunda parte, mostrámos à equipa que era completamente possível entrar no jogo, tentar meter o Benfica mais no seu meio-campo defensivo, e tivemos várias oportunidades para empatar o jogo. Penso que a vitória (do Benfica) não está em causa, porque marcou três golos e não sofreu nenhum, mas podia estar. O que faltou para estar foi termos feito o golo, fosse para o 1-0 ou para o 1-1. Fosse até para o 2-1, porque o Chucho teve uma grande oportunidade em que o Trubin fez mais uma grande defesa. A equipa tentou sempre atacar. Tivemos o dobro dos remates do Benfica, muitas situações para fazer golo, algumas que o guarda-redes defendeu e outras que falhámos de forma quase escandalosa. Penso que o Benfica não fez tão poucos remates e não teve tão pouca posse (de bola) nos últimos jogos. Fomos uma equipa como gostamos de ser, não fugimos à nossa identidade. Fomos penalizados porque o Benfica foi muito eficaz e por isso mereceu ganhar, mas temos de continuar a trabalhar forte porque estamos numa posição que nos deu muito trabalho a recuperar».

(erros cometidos na pressão ao Benfica) «Se tivéssemos marcado, ninguém falava que “matou”, falava-se que o Vitória condicionou, rematou mais e teve mais posse de bola. O Vitória não fez o golo, e o Benfica fê-lo, com mérito. Tem uma excelente equipa e treinador, mereceu ganhar porque fez os golos. Mas o resultado, para nós, foi injusto, porque o que produzimos foi muito mais do que tivemos. Se fizermos isto no próximo jogo... Por isso é que não perdíamos há dez jogos, porque continuamos a acreditar que o caminho é este».

(luta pelo quinto lugar da Liga) «Quem olhar só para o resultado não vai tirar nada de positivo disto. Estamos no bom caminho. Temos de ser eficazes e não cometer alguns erros. Tanto no primeiro como no terceiro golo, não fizemos a falta na altura certa e fomos penalizados por uma grande equipa».