À semelhança do que deliberou a Federação Portuguesa de Futebol, os jogos da segunda jornada da Liga e da II Liga vão ser antecedidos de um minuto de silêncio em memória de Joaquim Oliveira, empresário que faleceu este sábado, aos 78 anos.

«O futebol português fica de luto com a partida de Joaquim Oliveira. Portugal perdeu uma das maiores referências nacionais e eu perdi um amigo de uma vida e uma pessoa por quem tinha uma sincera e enorme estima pessoal e profissional. Vamos ter um minuto de silêncio nos jogos deste fim de semana em sua memória. Que saibamos honrar o seu exemplo, a sua paixão e o seu histórico legado», partilhou o presidente da Liga Portugal, Reinaldo Teixeira, citado pelo site daquele organismo.

A Liga Portugal recorda Joaquim Oliveira como «uma das figuras mais reconhecidas e incontornáveis do futebol português nas últimas décadas», enderençado «as mais sentidas condolências à família enlutada e a todos os amigos».

Natural de Penafiel, Joaquim Oliveira foi fundador da Olivedesportos, empresa da qual foi presidente do Conselho de Administração, e foi responsável, por exemplo, pelo lançamento Sport TV.

