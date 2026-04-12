O FC Porto tem, esta noite, no Estoril, um teste importante na corrida pelo título de campeão nacional, ainda para mais no intervalo de uma eliminatória europeia que será decidida, daqui a poucos dias, em Inglaterra.

A importância do jogo para os portistas aumentou, no sábado, depois de o Sporting ter feito a sua parte na 29.ª jornada, ao ter vencido, na Reboleira, o Estrela da Amadora.

Ultrapassado o empate frente ao Nottingham Forest (1-1) para a Liga Europa, Francesco Farioli deverá fazer regressar a fórmula interna para enfrentar um adversário que causou muitas dores de cabeça aos portistas, no Dragão, no jogo da primeira volta do campeonato.

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Sem o castigado William Gomes nem o lesionado Martim Fernandes, o treinador do FC Porto fará mais uma pequena revolução no onze inicial, sobrando a dúvida sobre quem será o criativo da equipa. É que se a rotação habitual faz inclinar a escolha para Rodrigo Mora, os recentes problemas físicos sentidos pelo internacional sub-21 português podem condicionar a sua chamada à titularidade.

No Estoril, Ferro e Rafik Guitane estão recuperados de lesão, sendo esperadas algumas mudanças, por parte do treinador escocês Ian Cathro, na equipa que perdeu em Arouca, há uma semana.

Pode acompanhar, ao minuto, pelo Maisfutebol, o Estoril-FC Porto, da 29.ª jornada da Liga. O apito inicial de Luís Godinho dá-se às 20h30 deste domingo.