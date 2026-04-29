Luis Suárez interrompeu, esta quarta-feira frente ao Tondela, uma sequência de três jornadas consecutivas sem marcar no campeonato e com isso fortaleceu o estatuto de melhor marcador da Liga, esta época.

O internacional colombiano não faturava há mais de um mês, depois de ter marcado na goleada ao Alverca (4-1) para a 27.ª jornada, período em que somou jogos “em branco” também na Liga dos Campeões, na Taça de Portugal e ao serviço da sua seleção.

Como o principal perseguidor, Vangelis Pavlidis (Benfica), também passa por um período difícil (não marca há quatro jornadas seguidas), Suárez foi-se mantendo confortavelmente no topo da lista dos melhores marcadores, estatuto que reforçou esta noite.

O golo ao Tondela foi o 25.º do colombiano no campeonato, contra os 21 de Pavlidis e os 19 de Yanis Begraoui, do Estoril.

Confira os melhores marcadores da Liga:

25 golos: Luis Suárez (Sporting)

21 golos: Vangelis Pavlidis (Benfica)

19 golos: Yanis Begraoui (Estoril)

16 golos: Rodrigo Zalazar (Sp. Braga) e Jesús Ramírez (Nacional)

14 golos: Ricardo Horta (Sp. Braga)

13 golos: Samu (FC Porto) e Pedro Gonçalves (Sporting)

11 golos: Murilo Souza (Gil Vicente)