Questionado sobre se Roger Schmidt também tem uma quota parte na conquista do título de campeão pelo Benfica esta temporada, caso esse cenário se venha a confirmar, Bruno Lage atirou um «claro que sim», dando como exemplo o que se passou há seis temporadas, quando rendeu Rui Vitória no cargo de treinador das águias.

«No museu do Benfica, o título de 2018/2019 tem as fotografias do Rui Vitória e do Bruno Lage. O que mais desejo é que, no futuro, possam lá estar outra vez duas fotografias, a minha e a do mister Roger (Schmidt)», referiu.

Os encarnados podem fechar as contas do título já este sábado, quando receberem o Sporting para a 33.ª e penúltima jornada da Liga. Um triunfo por dois ou mais golos de diferença sentencia a questão a favor das águias, enquanto aos leões bastar-lhes-á vencer na Luz para poderem fazer a festa do bicampeonato.

O dérbi está agendado para as 18:00 deste sábado e, como é habitual, conta com acompanhamento, ao minuto, no Maisfutebol.