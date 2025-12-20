Depois do “furacão” Gyökeres ter passado, indomável, pela Liga portuguesa nas últimas duas temporadas, os sucessores ao reinado do sueco posicionam-se, com os três grandes a indicarem, e potenciarem, o seu candidato.

A última jornada do campeonato foi um exemplo paradigmático disso. Abriu com o bis de Luis Suárez no 6-0 do Sporting ao AVS, prosseguiu com o hat-trick de Vangelis Pavlidis no 4-0 do Benfica em Moreira de Cónegos e fechou com Samu a bisar no triunfo do FC Porto, por 3-1, diante do Estrela da Amadora.

Pela primeira vez na atual edição da Liga, jogadores dos três grandes marcaram pelo menos dois golos na mesma jornada, feito que tinha acontecido pela última ocasião na 30.ª ronda da época passada.

Aí, Rodrigo Mora e Pavlidis bisaram por FC Porto (2-1 ao Famalicão) e Benfica (3-0 em Guimarães), respetivamente, e o inevitável Viktor Gyökeres fez um hat-trick (3-1 ao Moreirense).

Mas o que vale efetivamente cada um dos goleadores dos três primeiros classificados da atual edição da Liga? E que peso têm tido nas campanhas das suas equipas até aqui? Os dados compilados pelo SofaScore, parceiro do Maisfutebol, ajudam a esclarecer estas e outras questões.

Um homem de área entre avançados associativos

No topo dos melhores marcadores do campeonato surge Vangelis Pavlidis, com 13 remates certeiros, o que equivale a 43 por cento do total de golos marcados pelo Benfica na prova (30). É de longe o jogador mais influente no rendimento ofensivo da sua equipa neste comparativo.

O grego, que “despertou” para os golos a meio da época passada - por esta altura, em 2024/2025, tinha apenas três -, lidera essa lista mesmo não sendo o avançado com mais remates, no total e enquadrados com a baliza, ou o que soma mais toques na área adversária.

Grande parte desses registos são liderados por Luis Suárez, vice-artilheiro da Liga com 11 golos, que tem conseguido, à sua maneira, fazer esquecer Gyökeres no reino do leão.

O internacional colombiano é, dos três, o jogador com melhor classificação geral, o que (bem) mais remata e o único a conseguir a marcar de fora da área, ainda que o tenha conseguido apenas por uma vez. É também o que apresenta uma maior amplitude de movimentações no terreno, como o seu mapa de calor o demonstra, seguido de perto por Pavlidis.

Neste particular, Samu, que soma nove golos nas primeiras 14 jornadas da Liga, continua a perder para a concorrência, ainda que as melhorias no jogo associativo tenham sido evidentes - e elogiadas pelo treinador dos dragões Francesco Farioli - nos últimos jogos.

O avançado do FC Porto é (ainda) um homem de área, sobretudo, e aquele que apresenta uma maior eficácia no passe, ainda que, por exemplo, some muitos menos toques na bola na área adversária do que os rivais lisboetas.

Dado sempre relevante neste tipo de comparações, o internacional espanhol é o atleta mais jovem deste trio. Aos 21 anos, é um talento ainda a ser lapidado, procurando durante esse processo competir de igual para igual com goleadores feitos como Pavlidis (27) e Suárez (28). Ou Clayton (Rio Ave, 26 anos), já agora, que fecha o pódio dos melhores marcadores da Liga com 10 golos.

Samu é ainda, a par de Morten Hjulmand (Sporting), o jogador mais valioso da Liga (50 milhões de euros), de acordo com o site especializado em questões de mercado, Transfermakt, superando as cotações de Pavlidis (35 milhões de euros) e Suárez (22 milhões de euros).

Avançados distintos, com qualidades muito próprias, mas que partilham o desejo insaciável de fazer as redes das balizas adversárias balançarem vezes sem conta. Assim são os verdadeiros artilheiros do futebol, um perfil que Vangelis Pavlidis, Luis Suárez e Samu também partilham.

A eficácia deste trio será novamente colocada à prova no início da próxima semana, quando o FC Porto visitar o Alverca, o Benfica receber o Famalicão e o Sporting defrontar o Vitória, em Guimarães. Estes são os jogos que fecham a 15.ª jornada da Liga, que arrancou na sexta-feira com o triunfo do Estoril frente ao Sp. Braga.