Com a manutenção na Liga já garantida, o Rio Ave encara as últimas duas jornadas do campeonato com o objetivo de superar as classificações do clube nas últimas temporadas, com o seu treinador, Petit, a salientar: «A última imagem é a que fica e o foco tem de ser total».

Na 33.ª jornada, frente ao Nacional, «uma equipa com qualidade, que está a fazer um bom campeonato e tem os seus objetivos já cumpridos», o Rio Ave terá de «encarar o jogo com responsabilidade» para o poder vencer e, assim, continuar na corrida por melhorar os registos recentes do clube no campeonato.

«Se conseguirmos ficar em nono ou no 10.º lugar, será a melhor classificação do Rio Ave dos últimos cinco anos. Temos seis pontos em disputa e o clube tem essa ambição. Temos passado essa mentalidade aos jogadores», referiu Petit.

Escusando-se a abordar o seu futuro - «depois do campeonato terminar, logo se verá» - o técnico comentou o trajeto da equipa sob o seu comando, que assumiu em novembro do ano passado.

«Sabíamos que vínhamos para um projeto diferente, com o plantel mais jovem da I Liga. Houve uma grande evolução nos jogadores. Alguns saíram em janeiro, outros chegaram. Fomos trabalhando para melhorar o modelo e a ideia de jogo, mas também para valorizar os atletas. Se conseguirmos manter entre 80 a 90 por cento do plantel, é natural que a equipa cresça ainda mais na próxima época», considerou.

Nelson Abbey e Brandon Aguilera, lesionados, e Vrousai, castigado, são baixas no Rio Ave para o jogo com o Nacional, na Madeira, que se joga este sábado (15:30). Pode segui-lo, ao minuto, pelo Maisfutebol.