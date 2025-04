O plantel do Boavista regressou ao Bessa para prosseguir a preparação da receção ao Sporting, depois de ter treinado na véspera em Esmoriz, no concelho de Ovar, devido à falta de energia elétrica no estádio por uma dívida ao fornecedor de eletricidade do clube, situação que persiste desde o dia 16 de abril.

De acordo com uma fonte citada pela agência Lusa, o plantel trabalhou esta manhã às ordens de Stuart Baxter no recinto contíguo ao Bessa.

Por esclarecer continua a questão da eletricidade na infraestrutura, imprescindível para que a receção ao Sporting, agendada para o próximo domingo (20:30), possa acontecer no Estádio do Bessa. A Direção do clube não comentou o caso.

A falta de eletricidade deslocou, igualmente, a venda de ingressos para o jogo para a loja do clube, situada a cerca de 200 metros do estádio. Os preços por bilhete variam entre os 7,5 e os 20 euros.

O duelo de domingo, referente à 31.ª jornada da Liga, é crucial para ambas as equipas, já que o Boavista procura evitar a despromoção à II Liga e o Sporting segue na luta pelo bicampeonato.