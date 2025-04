A derrota do Boavista frente ao Gil Vicente (3-1) motivou reações de desagrado por parte dos adeptos dos axadrezados, que veem a equipa afundada no último lugar da Liga há já largos meses.

Após o apito afinal, foram audíveis, no Estádio do Bessa, assobios e cânticos a penalizar mais uma derrota do Boavista no campeonato.

Os protestos motivaram mesmo a intervenção da polícia nas bancadas, para tentar serenar os ânimos. Quando recolhiam ao balneário, os jogadores do Boavista foram o alvo da ira dos adeptos, sendo que o defesa russo Vitalii Lystsov ainda procurou interpelar alguns dos contestatários, mas acabou impedido de o fazer pelas forças de segurança.

Com sete jornadas para o fim da Liga, o Boavista ocupa a última posição da tabela classificativa, com 15 pontos, menos oito do que a equipa em zona de play-off, o AVS.