Recém-eleito presidente da Liga Portugal, Reinaldo Teixeira assiste, ao lado de Pedro Proença, líder da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), ao encontro entre o Santa Clara e o Sporting, da 29.ª jornada do campeonato nacional.

O convite para que os líderes das duas instituições se reunissem no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, partiu de Reinaldo Teixeira, que sucede, precisamente, a Pedro Proença no cargo de presidente da Liga.

«Podem esperar da Liga um trabalho em conjunto com a FPF em prol do bem-estar das sociedades desportivas. Penso que vai ser fácil na medida em que o atual presidente da FPF conhece bem a realidade do futebol profissional e sabe ainda melhor a importância de existirem boas relações entre a FPF e a Liga. Em conjunto, vamos conseguir servir melhor o futebol português», comentou Reinaldo Teixeira, em declarações à Sport TV.

Já Pedro Proença considera que «ver os dois presidentes lado a lado é aquilo que devia ser o natural». «Há uma nova página no futebol português, temos de o admitir, e agradeço antes de mais o convite do presidente da Liga para aqui estar. Aproveito para lhe desejar as maiores felicidades. É uma pessoa que conheço há mais de vinte anos e tenho a certeza absoluta de que o futebol profissional, hoje, está muito bem entregue», acrescentou.

Proença salientou que «o futebol profissional tem um papel preponderante enquanto atividade motora do futebol português» e lembrou «os desafios conjuntos que o futebol profissional tem, como a centralização dos direitos, a redução dos custos de contexto, a alteração dos quadros competitivos ou, entre outros, a compatibilização do ranking internacional».

«Mas também temos a noção de que isto é um desafio de todo o futebol português. Somos liderados nestas matérias pela Liga, mas com a noção de que a FPF tem de ser sempre um elemento facilitador», concluiu o presidente da FPF.