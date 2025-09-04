«O FC Porto é um clube de elite. Antes de ter assinado, sabia que era um dos maiores clubes europeus. Agora vejo que é exatamente como eu o imaginava». Dominik Prpic, defesa-central croata que foi contratado pelos portistas, no último verão, ao Hajduk Split, falou da experiência nos Dragões numa entrevista ao jornal local Sportske Novosti.

«Antes de me ter mudado para o Porto, ouvi histórias de que os adeptos do FC Porto são os mais apaixonados e os melhores de Portugal. Percebi isso imediatamente. Jogámos agora contra o Sporting e foi fenomenal. Temos muitos adeptos e o estádio enche quando jogamos em casa. É fantástico», pormenorizou o internacional sub-21 croata.

Prpic elogiou ainda o treinador do FC Porto, Francesco Farioli, que diz ter «ideias táticas muito boas». «Talvez no FC Porto seja dada mais importância às componentes táticas. Farioli elabora as táticas ao detalhe. Já sei que vou melhorar muito nesse aspeto. Farioli é realmente um excelente treinador», acrescentou.

Lembrando que chegou a ser «o quarto defesa-central nos juniores do Hajduk», Prpic salienta que só «com jogos e trabalho» conseguiu chegar ao FC Porto, clube ao qual diz ter-se «adaptado perfeitamente», ainda que «a diferença seja grande» entre os campeonatos português e croata: «Em Portugal, o jogo é mais rápido, os jogadores são melhores e a competição é maior».

O jovem defesa, de 21 anos, viveu a sua melhor época no Hajduk Split em 2024/2025, sob o comando de Gennaro Gattuso, que hoje é o selecionador de Itália. «Liguei-lhe para lhe dar os parabéns quando ele se tornou no treinador da Seleção italiana, tal como ele o havia feito quando eu fui para o FC Porto. Gattuso é um grande homem e um treinador preparado para grandes feitos. Estou-lhe eternamente agradecido pelo apoio que me deu», referiu o jogador.

Dominik Pripc integra a convocatória da Seleção sub-21 croata que defronta, no dia 9 de setembro, a Turquia, em Trabzon, numa partida a contar para a fase de apuramento para o Europeu da categoria, que se realizará em 2027.