Na sequências das críticas dos presidentes de Sporting, Frederico Varandas, e FC Porto, André Villas-Boas, após a Cimeira dos Presidentes, que aconteceu na última quarta-feira, Reinaldo Teixeira, líder da Liga Portugal, negou ter existido um ambiente negativo durante a reunião.

«Foi participativa, com um diálogo normal e opiniões sobre vários temas. Durante a cimeira não ouvi mensagens negativas», garantiu o dirigente, à margem do congresso «Dirigismo – Um novo paradigma», organizado pela Associação Nacional de Dirigentes de Futebol, Futsal e Futebol de Praia, em Matosinhos.

«Tudo o que forem coisas que possam inflamar o futebol, não subscrevo. Tento que se dialogue para se encontrar pontes e, assim, ultrapassar os problemas, não que se divirja. A minha obrigação é ter um trabalho com todas as sociedades desportivas. O que importa são as ações futuras, é o virar a folha», acrescentou Reinaldo Teixeira, aos jornalistas.

Antes do início do congresso, o presidente da Liga Portugal conversou durante largos minutos com o seu homólogo na Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença. «O presidente da Liga é, simultaneamente, vice-presidente da Federação. É natural que conversemos e que se esclareçam algumas coisas que possam deixar algumas dúvidas. Queremos tudo fazer para conseguir entendimentos para o bem do futebol», salientou.