Futebol
Há 1h e 30min
Rio Ave: Matteo Tognozzi é o novo diretor-desportivo
Italiano, de 38 anos, sucede a Pedro Albergaria no cargo
RAS
Italiano, de 38 anos, sucede a Pedro Albergaria no cargo
RAS
O italiano Matteo Tognozzi é o novo diretor-desportivo do Rio Ave, anunciou a SAD do clube vila-condense, na véspera de visitar o Estádio da Luz para defrontar o Benfica [terça-feira, 20h15] num jogo em atraso da primeira jornada da Liga.
Com uma carreira ligada à gestão desportiva e ao scouting, Tognozzi, de 38 anos, passou os últimos dois anos no Granada, que compete na II Liga espanhola.
O primeiro dia de Mateo Tognozzi. 🤝#RemamosJuntos #MateoTognozzi pic.twitter.com/JOUSTQCtBT— Rio Ave FC (@RioAve_FC) September 22, 2025
Antes, acumulou experiências em clubes como o Zenit, o Hamburgo, o Bayer Leverkusen e a Juventus.
Matteo Tognozzi sucede a Pedro Albergaria no cargo de diretor-desportivo do Rio Ave, que estava vago desde maio deste ano, quando foi oficializada a saída do português.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS