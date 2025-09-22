O italiano Matteo Tognozzi é o novo diretor-desportivo do Rio Ave, anunciou a SAD do clube vila-condense, na véspera de visitar o Estádio da Luz para defrontar o Benfica [terça-feira, 20h15] num jogo em atraso da primeira jornada da Liga.

Com uma carreira ligada à gestão desportiva e ao scouting, Tognozzi, de 38 anos, passou os últimos dois anos no Granada, que compete na II Liga espanhola.

Antes, acumulou experiências em clubes como o Zenit, o Hamburgo, o Bayer Leverkusen e a Juventus.

Matteo Tognozzi sucede a Pedro Albergaria no cargo de diretor-desportivo do Rio Ave, que estava vago desde maio deste ano, quando foi oficializada a saída do português.