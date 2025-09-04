Rio Ave vence Desp. Chaves em jogo de preparação
Encontro foi disputado à porta fechada, em Trás-os-Montes
O Rio Ave venceu, esta quinta-feira, o Desp. Chaves, por 4-1, num jogo-treino realizado à porta fechada no Complexo Desportivo Francisco Carvalho, em Trás-os-Montes.
A equipa de Vila do Conde, que compete na Liga, marcou através de Olinho, que bisou, João Graça e Liavas. O avançado Uros Milovanovic reduziu para o Desp. Chaves, assinando o único golo da formação da II Liga.
Com apenas três jogos disputados (o duelo com o Benfica, da primeira jornada, foi adiado para o dia 23 de setembro), o Rio Ave ocupa a 11.ª posição da Liga com três pontos, resultantes de três empates. Por outro lado, o Desp. Chaves é nono na II Liga, com seis pontos.
