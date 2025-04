O final da temporada deixa antever uma corrida a dois, entre Sporting e Benfica, pelos principais troféus do futebol português: a Liga, que lideram com o mesmo número de pontos, e a Taça de Portugal, da qual poderão vir a ser finalistas caso superem as meias-finais.

Instado a comentar um cenário que vai ganhando forma a cada semana que passa, Rui Borges preferiu focar-se na sua equipa.

«O Sporting tem sido uma equipa bastante competente, acima de tudo, e competitiva. Temos crescido aos poucos, em algumas coisas, e tido a capacidade de começar a ganhar mais jogadores, como o Pote ou o Morten (Hjulmand), que desde os jogos da seleção vinha jogando com algumas queixas e começa a estar melhor em termos físicos. Resta-nos continuar neste crescimento, focar-nos no que controlamos, que são os nossos jogos, e sermos competentes», referiu o técnico.

Rui Borges sente a equipa «muito confiante» e avisa que «nestas últimas jornadas tudo vai contar, ao nível do descanso, da hidratação, para poder estar ao melhor nível».

«Disse depois do jogo com o Braga, que empatámos, que via a equipa muito confiante. Sentimos o empate, mas olhava para os jogadores e sentia a equipa muito confiante e tranquila. Desde que cheguei jamais senti a equipa com um semblante triste ou de dúvida. Foi isso que pedi desde o primeiro dia, que jamais duvidasse dela. São os melhores, até à data, e só dependemos de nós», concluiu.

Rio Ave e Sporting defrontam-se, esta terça-feira (20:45), em Paços de Ferreira, casa emprestada dos vila-condenses, para a segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal. Os leões venceram o primeiro jogo por 2-0. Pode acompanhar tudo, ao minuto, pelo Maisfutebol.