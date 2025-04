Rui Borges, treinador do Sporting, comenta a vitória do Sporting, nos Açores, frente ao Santa Clara (0-1), na flash interview da Sport TV:

(jogo) «Foi um jogo difícil. O vento também não ajudou na primeira parte. O Santa Clara apresentou-se com um bloco baixo, tínhamos de provocar as diagonais curtas, mas o espaço na profundidade era curto. Tentámos algumas variações, mas as bolas saíam longas, contra uma equipa que defensivamente estava confortável, bem treinada, coesa, a tentar procurar o contra-ataque. Estávamos preparados para isso e não deixámos o Santa Clara criar, esperou sempre por bolas paradas ou lançamentos para a área. Foi um jogo muito competitivo, com muitas faltas, muito quezilento. Na segunda parte, fomos mais dinâmicos, melhorámos num ou noutro posicionamento que nos dava mais gente no último terço para acelerações. Fizemos o golo num desses momentos. Os primeiros 20 minutos da segunda parte foram muito bons, deveríamos ter feito mais um golo. Fizemos um jogo competente. Dedico a vitória em memória do senhor Aurélio (Pereira), que nos ajudou a ganhar também, e a todos os adeptos. Aos que nos foram apoiar na saída de Alvalade, aos que aqui estiveram e aos que ficaram em casa, que também sofreram connosco».

(vitória importante nas contas do título) «São todos. Perante o empate da semana passada, era necessário ganhar hoje para continuarmos a depender apenas de nós. A equipa demonstrou a ambição e a coragem que tem. Não gostam de ser segundos, querem ser primeiros, e para isso tinham de fazer o seu papel. Este é um campo difícil, onde ganharam poucas equipas. Fomos mais competentes do que o adversário e a vitória é mais do que merecida».

(regresso de Pedro Gonçalves) «É muito importante. Estou feliz por ele, porque merece. É um puto muito competitivo. É importante no grupo, passa uma alma enorme. Temos uma equipa jovem, precisamos deste género de jogadores. Precisamos do Nuno (Santos) também. Às vezes, podem chamá-los de “meios tontos”, a picar e a incentivar, mas eles metem o jogo sempre vivo, e isso é importante para a equipa».

(Harder) «Está tudo bem com toda a gente. O grupo é fantástico, pela capacidade que tem demonstrado, competitivo, às vezes a jogar melhor, noutras não tão bem. Eles são mesmo incríveis, não o digo por ser treinador deles. Se não o fossem, pelas contrariedades que tivemos ao longo destes três meses, nem sequer estávamos a lutar pelo campeonato. É mérito deles, mérito do grupo. Não só do Harder, porque quiseram criar uma situação que não existe, mas de todo o grupo. O St. Juste entrou muito bem e o Matheus (Reis), que tinha feito um bom jogo e o mister meteu-o no banco, entrou cinco minutos com um espírito enorme. O grupo é muito unido, é mesmo incrível. Sou um treinador feliz por ser o seu líder».