Declarações de José Faria, técnico do Estrela da Amadora, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Arouca, após a derrota (1-0), na 30.ª jornada da Liga:

(Análise ao jogo e o que fez com que o Estrela não levasse pontos?) «Um jogo difícil, incaracterístico, pelas condições do relvado e atmosféricas. Acho que o resultado mais justo seria o empate, as melhores oportunidades até ao golo do Arouca foram nossas: o lance do Dramé, a jogada do Jovane. Um jogo difícil e um sabor amargo. Saímos daqui com o sentimento de que poderíamos e deveríamos ter levado pontos».

(Sente que o golo do Arouca surgiu numa fase em que o Estrela estava mais ambientado na partida? Sente que houve evolução do primeiro para o segundo tempo?) «Acho que no primeiro tempo o jogo esteve muito amarrado, aqui e ali algo conflituoso, com muitas faltas e muito parado. Acho que nós, na bola parada, temos mais ocasiões. O João (Costa) faz uma boa defesa a terminar a primeira parte, o guarda-redes deles também já tinha feito uma.

Na segunda parte entrámos bem, superiores e depois levamos um golo. Virámos as costas à bola numa bola parada, andámos aos trambolhões dentro da nossa área e temos um jogador no chão. Penso que foi mais demérito nosso do que propriamente mérito do Arouca. Sabíamos que era um jogo muito importante para as duas equipas. Para o Arouca significava muito e acabaram por marcar. Num jogo destes, quem marca acaba por vencer, fica muito mais difícil. No fim, ainda tentámos, tivemos algumas oportunidades, mas o guarda-redes esteve presente.

Agora é continuar, não muda nada aquilo que temos de fazer. Uma vitória aqui não significava nada, era apenas e só mais um passo. Sentimos que, aqui e ali, não temos tido uma pontinha de sorte. Já aconteceu na semana passada com o Farense, em que no último minuto mandámos uma bola à trave. Hoje também, várias oportunidades para fazer, num campo tradicionalmente difícil, com uma equipa difícil. É continuar a trabalhar. Não conheço outro caminho que não o do trabalho e da resiliência, porque certamente as coisas vão mudar»

(Que sentimento paira no balneário, tendo até em conta que AVS e Gil Vicente pontuaram nesta jornada?) «Nós, desde o início, olhamos semana a semana para aquilo que somos capazes de fazer. Foi assim num passado recente, quando fomos à Madeira, com todas as dificuldades que passámos e vencemos o jogo. Foi assim na semana passada com o Farense, quando falhámos um penálti a terminar a primeira parte, levámos um golo a abrir a segunda e tivemos as melhores oportunidades durante todo o jogo.

Hoje, chegamos a Arouca e, se as pessoas forem honestas intelectualmente, não podem dizer que o resultado é justo. Tivemos as melhores oportunidades, foi um jogo incaracterístico.

Sentimento de revolta. Os jogadores estão revoltados porque sentem que não foram e que não são inferiores a esta equipa. Já o tínhamos mostrado na primeira volta. Estão revoltados porque um ponto não mudava nada, três pontos não mudavam nada, (apenas) ficávamos mais confortáveis. Até ao fim, faltam disputar 12 pontos e nada ficava decidido. Isto vai ser até ao fim. Apesar do AVS ter pontuado, apesar do Boavista também ter pontuado, sabemos que não muda nada. Temos um jogo já no próximo fim de semana, em que temos de fazer o nosso melhor, no nosso estádio, para tentar somar pontos».